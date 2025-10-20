Orgullo La Costa anunció la 7ª Marcha del Orgullo para el 6 de diciembre en San Bernardo. Convocan a sumarse a la asamblea del 25 de octubre en Santa Teresita.

Integrantes de Orgullo La Costa anunciaron la realización de la 7.ª Marcha del Orgullo LGBT+ del Partido de La Costa, que tendrá lugar el próximo sábado 6 de diciembre en San Bernardo. La iniciativa fue definida tras una asamblea abierta, con participación plural y activa de distintos sectores de la comunidad.

El anuncio llegó en un contexto social marcado por tensiones políticas y discursos de odio, y fue acompañado de un mensaje claro: “Frente al miedo, el odio y la invisibilización, respondemos en comunidad”.

Desde la organización señalaron que este año el desafío es aún mayor: construir un espacio más representativo, convocante y que exprese la diversidad de todo el Partido de La Costa. En palabras del colectivo:

“Solo con la participación de todxs podremos reunir la energía y la organización necesarias para defendernos y resistir frente al odio, la violencia y las políticas de exclusión que cada día parecen avanzar un poco más”.

📣 Próxima asamblea organizativa

Para continuar con los preparativos, se convoca a una nueva asamblea organizativa el sábado 25 de octubre a las 14.00 en la Plaza de los Bomberos de Santa Teresita.

Durante ese encuentro se analizarán las tareas pendientes y se definirán roles para garantizar una marcha segura, diversa y con amplia participación.

“Nos vemos en la plaza, nos vemos en las calles”, fue la consigna con la que cerraron la convocatoria.

La Marcha del Orgullo en La Costa se viene realizando desde hace siete años como parte de un proceso sostenido de visibilización, lucha por derechos y celebración de identidades.

