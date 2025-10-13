13 de octubre de 2025

Ventas pymes y turismo en baja en septiembre

16 horas atrás 0

Las ventas pymes cayeron 4,2 % y bajó la llegada de turistas en septiembre. Comerciantes reportan caída del consumo y escasa expectativa de mejora.

Compartir

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cayeron un 4,2 % interanual en septiembre, mientras que, en comparación con agosto, la retracción fue del 2 %. A pesar de estos retrocesos, en lo que va del año las ventas acumulan un crecimiento del 5 %, en un contexto de fuerte desaceleración del consumo.

En el Partido de La Costa, la merma también se reflejó en la actividad turística. Desde el área de turismo local confirmaron que se registró una disminución en la cantidad de visitantes durante septiembre en relación al mismo mes del año anterior.

El 55 % de los comerciantes consideró que su situación se mantuvo estable respecto del año pasado, mientras que un 38 % la percibió peor y solo un 7,2 % dijo haber mejorado. Además, el 60 % aseguró que no es un buen momento para invertir.

Rubros más afectados

Todos los sectores comerciales relevados mostraron caídas interanuales. Los más perjudicados fueron Textil e indumentaria (‑10,9 %) y Bazar, decoración y muebles (‑6,2 %). En contraste, Perfumería creció un 1,4 % respecto a agosto y el rubro Ferretería y materiales de construcción se mantuvo sin cambios.

La pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales aparecen como factores que condicionan el comportamiento de los consumidores y limitan la recuperación del sector.

Compartir

Más historias

image

Pablo Vera presenta Líbranos del mal en Mar de Ajó: política, medios y reflexión colectiva

6 horas atrás 0
elecciones2

Voto Joven | Son un millón los que están en condiciones de emitir el sufragio

14 horas atrás 0
image

Finde largo de octubre: más de 1,4 millones de turistas y $262 mil millones en consumo

15 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image

Pablo Vera presenta Líbranos del mal en Mar de Ajó: política, medios y reflexión colectiva

6 horas atrás 0
elecciones2

Voto Joven | Son un millón los que están en condiciones de emitir el sufragio

14 horas atrás 0
image

Finde largo de octubre: más de 1,4 millones de turistas y $262 mil millones en consumo

15 horas atrás 0
image

Santa Teresita se movilizó con correcaminata Octubre Rosa

15 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-12 at 12.34.33

Habrá desvíos por obras en la Ruta 11: atentos al kilómetro 481

15 horas atrás 0