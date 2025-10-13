Las ventas pymes cayeron 4,2 % y bajó la llegada de turistas en septiembre. Comerciantes reportan caída del consumo y escasa expectativa de mejora.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cayeron un 4,2 % interanual en septiembre, mientras que, en comparación con agosto, la retracción fue del 2 %. A pesar de estos retrocesos, en lo que va del año las ventas acumulan un crecimiento del 5 %, en un contexto de fuerte desaceleración del consumo.

En el Partido de La Costa, la merma también se reflejó en la actividad turística. Desde el área de turismo local confirmaron que se registró una disminución en la cantidad de visitantes durante septiembre en relación al mismo mes del año anterior.

El 55 % de los comerciantes consideró que su situación se mantuvo estable respecto del año pasado, mientras que un 38 % la percibió peor y solo un 7,2 % dijo haber mejorado. Además, el 60 % aseguró que no es un buen momento para invertir.

Rubros más afectados

Todos los sectores comerciales relevados mostraron caídas interanuales. Los más perjudicados fueron Textil e indumentaria (‑10,9 %) y Bazar, decoración y muebles (‑6,2 %). En contraste, Perfumería creció un 1,4 % respecto a agosto y el rubro Ferretería y materiales de construcción se mantuvo sin cambios.

La pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales aparecen como factores que condicionan el comportamiento de los consumidores y limitan la recuperación del sector.

Compartir