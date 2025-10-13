La Dra. Andrea Rodríguez, oncóloga, habló en Radio Noticias sobre el cáncer de mama, los chequeos anuales y su compromiso en el Mes Rosa.

En el marco de Octubre Rosa, la Dra. Andrea Fernández, oncóloga del sistema de salud del Partido de La Costa, dialogó con el programa La Primera Mañana de Radio Noticias Web sobre la importancia de los controles médicos preventivos y la concientización sobre el cáncer de mama.

Durante la entrevista, Fernández insistió en la necesidad de que las mujeres realicen estudios anuales, incluso cuando no presentan síntomas:

“El control salva vidas. Un estudio a tiempo puede marcar la diferencia”, afirmó.

También se refirió a la reciente correcaminata solidaria realizada en Santa Teresita, destacando la alta participación vecinal y el valor de estas acciones colectivas como forma de generar conciencia.

Además, la doctora abrió su corazón y contó por qué eligió dedicarse a la oncología: habló de su vocación, de las emociones que atraviesan a quienes eligen acompañar a pacientes en momentos complejos y del compromiso que siente cada vez que habla de prevención.

“La oncología no es solo tratar una enfermedad. Es estar cerca, es acompañar, es prevenir”, reflexionó.

