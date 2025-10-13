Desde el lunes habrá un desvío en Ruta 11 km 481 hacia Villa Gesell. Por obras, el tránsito irá por una sola mano durante 1200 metros.

A partir del lunes 13 de octubre comenzará un nuevo desvío en la Ruta Provincial Nº 11, a la altura del kilómetro 481, en el marco de las obras de transformación en autovía que se desarrollan entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

El tránsito en sentido hacia Villa Gesell será desviado a una mano única durante un tramo de 1200 metros, para luego retomar su circulación habitual. El desvío responde a trabajos sobre la calzada que buscan mejorar la seguridad y la fluidez en la zona de obra.

Se solicita a quienes transiten por el sector que respeten las velocidades permitidas y estén atentos a la señalización instalada para orientar el recorrido.

Estas modificaciones forman parte de los avances en la ampliación de la ruta, que busca optimizar la conectividad de la región en una de las vías más transitadas durante todo el año.

Compartir