Santa Teresita se movilizó con correcaminata Octubre Rosa

Casi 500 participantes caminaron en Santa Teresita por Octubre Rosa. Hubo demoras por inscripciones y fuerte respaldo institucional.

Casi 500 personas participaron ayer de la correcaminata por Octubre Rosa en Santa Teresita, acción que busca promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama. La Municipalidad del Partido de La Costa destacó que la convocatoria superó expectativas.

El inicio de la actividad sufrió una demora de más de una hora y media, debido al alto flujo de inscripciones realizadas en el lugar.

El evento reunió al Intendente del Partido de La Costa, Dr. Juan de Jesús, a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, autoridades municipales, personal sanitario y ciudadanos locales y turistas que se sumaron con entusiasmo.

Desde las redes oficiales del municipio se expresó:

“Gracias a las casi 500 personas que se sumaron a la correcaminata por el cáncer de mama en Santa Teresita. Te esperamos el próximo sábado en Mar de Ajó para seguir moviéndonos por la prevención y la detección temprana”.

La correcaminata forma parte de la campaña Octubre Rosa, que durante todo el mes propone diversas actividades de concientización y acceso a controles médicos preventivos para la comunidad.

