13 de octubre de 2025

Santa Teresita se movilizó con correcaminata Octubre Rosa

15 horas atrás 0

Casi 500 participantes caminaron en Santa Teresita por Octubre Rosa. Hubo demoras por inscripciones y fuerte respaldo institucional.

Compartir

Casi 500 personas participaron ayer de la correcaminata por Octubre Rosa en Santa Teresita, acción que busca promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama. La Municipalidad del Partido de La Costa destacó que la convocatoria superó expectativas.

El inicio de la actividad sufrió una demora de más de una hora y media, debido al alto flujo de inscripciones realizadas en el lugar.

El evento reunió al Intendente del Partido de La Costa, Dr. Juan de Jesús, a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, autoridades municipales, personal sanitario y ciudadanos locales y turistas que se sumaron con entusiasmo.

Desde las redes oficiales del municipio se expresó:

“Gracias a las casi 500 personas que se sumaron a la correcaminata por el cáncer de mama en Santa Teresita. Te esperamos el próximo sábado en Mar de Ajó para seguir moviéndonos por la prevención y la detección temprana”.

La correcaminata forma parte de la campaña Octubre Rosa, que durante todo el mes propone diversas actividades de concientización y acceso a controles médicos preventivos para la comunidad.

Compartir

Más historias

image

Pablo Vera presenta Líbranos del mal en Mar de Ajó: política, medios y reflexión colectiva

6 horas atrás 0
elecciones2

Voto Joven | Son un millón los que están en condiciones de emitir el sufragio

14 horas atrás 0
image

Finde largo de octubre: más de 1,4 millones de turistas y $262 mil millones en consumo

15 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image

Pablo Vera presenta Líbranos del mal en Mar de Ajó: política, medios y reflexión colectiva

6 horas atrás 0
elecciones2

Voto Joven | Son un millón los que están en condiciones de emitir el sufragio

14 horas atrás 0
image

Finde largo de octubre: más de 1,4 millones de turistas y $262 mil millones en consumo

15 horas atrás 0
image

Santa Teresita se movilizó con correcaminata Octubre Rosa

15 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-12 at 12.34.33

Habrá desvíos por obras en la Ruta 11: atentos al kilómetro 481

15 horas atrás 0