13 de octubre de 2025

Finde largo de octubre: más de 1,4 millones de turistas y $262 mil millones en consumo

15 horas atrás 0

Más de 1,4 millones de personas viajaron en el finde largo del 12 de octubre y dejaron un impacto económico de $262.627 millones, según datos oficiales.

Durante el fin de semana largo del 12 de octubre, más de 1,4 millones de personas viajaron por distintos puntos del país, generando un impacto económico superior a los $262.627 millones, según datos informados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y la CAME.

El gasto turístico estuvo destinado principalmente a gastronomía, alojamiento, transporte y actividades recreativas, consolidando una vez más al turismo como motor clave para las economías regionales.

Estos resultados reflejan —según la Secretaría— “el compromiso del sector público y privado por fortalecer el turismo interno, promover el desarrollo regional y crear más oportunidades para las economías locales”.

El movimiento fue 2,1% superior al del mismo fin de semana en 2024, mostrando una tendencia de recuperación y crecimiento sostenido del sector turístico, que se consolida aún fuera de la temporada alta.

