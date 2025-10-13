Más de 1,4 millones de personas viajaron en el finde largo del 12 de octubre y dejaron un impacto económico de $262.627 millones, según datos oficiales.

El gasto turístico estuvo destinado principalmente a gastronomía, alojamiento, transporte y actividades recreativas, consolidando una vez más al turismo como motor clave para las economías regionales.

Estos resultados reflejan —según la Secretaría— “el compromiso del sector público y privado por fortalecer el turismo interno, promover el desarrollo regional y crear más oportunidades para las economías locales”.

El movimiento fue 2,1% superior al del mismo fin de semana en 2024, mostrando una tendencia de recuperación y crecimiento sostenido del sector turístico, que se consolida aún fuera de la temporada alta.

