13 de octubre de 2025

Operativos de seguridad vial en el Partido de La Costa con «resultados positivos»

17 horas atrás 0

En el marco del programa municipal “Cuidar la Vida”, se llevó adelante un operativo de interceptación vehicular en la localidad de Mar de Ajó, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir situaciones de riesgo en la vía pública.

Durante la jornada, se fiscalizaron un total de 102 motovehículos, arrojando como resultado 8 secuestros, de los cuales 4 correspondieron a unidades que circulaban con caños de escape modificados, generando contaminación sonora y representando un riesgo para la comunidad.

Los operativos se desarrollaron de manera sorpresiva, permitiendo detectar infracciones sin afectar la circulación habitual. En aquellos casos donde se constataron faltas leves, el personal actuante ofreció acompañamiento y orientación a los conductores para facilitar la regularización de su situación. El enfoque principal estuvo puesto en infracciones graves, en línea con los criterios del programa y las normativas vigentes.

Este tipo de intervenciones, realizadas a través la Secretaría de Ordenamiento Urbano y Fiscalización, la Dirección de Tránsito y el área de Seguridad y Monitoreo, forman parte de una estrategia preventiva sostenida orientada a proteger la vida, reducir el ruido urbano y garantizar condiciones adecuadas de circulación para todos los vecinos y vecinas.

Fue un operativo realizado en respuesta a los reclamos de los vecinos y vecinas que se llevó adelante luego de hacer un análisis profundo desde sala de monitoreo, por eso los resultados tan positivos, ya que las motos detectadas como conflictivas fueron identificadas por los agentes”, destacó Luciano Graña, desde la Dirección de Transito.

