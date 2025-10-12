Santilli encabezará la lista de Milei tras el fallo de la Cámara Electoral

La Cámara Nacional Electoral confirmó que Diego Santilli ocupará el primer lugar en la lista de candidatos del espacio que lidera Javier Milei, luego de un fallo que pone fin a una serie de impugnaciones cruzadas dentro de la interna liberal. La decisión fue interpretada por algunos sectores como un cierre a una etapa de incertidumbre que afectó tanto a los principales referentes como a los candidatos locales.

En las últimas semanas, se volvió frecuente ver cómo aspirantes a cargos legislativos subían y bajaban casilleros casi a diario. Esa dinámica también se vivió en el orden local, donde la candidata costera Roxana Cavallini pasó del puesto 26 al 25 y luego regresó al 26 en menos de una semana.

Mientras recorre Santa Teresita para explicar el sistema de votación con boleta única, Cavallini se permitió bromear sobre el tema:

“La gente tiene que saber que lo importante acá no son los nombres sino el rumbo del país que queremos”, expresó.

Sobre el procedimiento de votación, remarcó:

“Las personas solo van a recibir una boleta en el momento de votar. Buscan el casillero 1, color violeta, hacen una cruz con la lapicera que les darán en la mesa de votación, doblan la boleta —que solo firmará el presidente de mesa— y la colocan en la urna”.

Este tipo de aclaraciones buscan acompañar a los votantes frente a un sistema que será novedoso para muchos. Para más detalles sobre cómo funciona la boleta única podés consultar este explicativo oficial del Gobierno Nacional.

