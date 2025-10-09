Llega la Fiesta de la Mujer Rural a Paraje Pavón

La 9ª Fiesta de la Mujer Rural en Paraje Pavón de General Lavalle se llevará a cabo este fin de semana.

El evento celebra y resalta el rol fundamental de la mujer en el ámbito rural y es organizado por la Municipalidad de General Lavalle con la entrada es gratuita.

Comunicación con Nicolás Toucedo, Secretario de Cultura y Turismo de Lavalle en RN.

Programación de Actividades

La fiesta contará con dos días de actividades tradicionalistas, culturales, artísticas y gastronómicas:

Sábado 11 de Octubre

09:30 hs: Gran Cabalgata .

Gran . 11:30 hs: Carrera de sortija .

. 14:00 hs: Demostraciones de campo (Ordeñe, tusa y esquila).

Domingo 12 de Octubre

12:00 hs: Gran Desfile cívico e institucional.

Gran cívico e institucional. 14:00 hs: Charla sobre aves .

. Tarde: Homenaje a la Mujer Rural, elección de la Embajadora de la Fiesta, y espectáculos musicales folclóricos y baile familiar.

Además, durante ambos días habrá una feria gastronómica y artesanal con puestos de productores locales y de Mercados Bonaerenses. Se recomienda a los asistentes llevar sillas o mantas, ya que el predio se transforma en un gran picnic comunitario.

