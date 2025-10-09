Llega la Fiesta de la Mujer Rural a Paraje Pavón
La 9ª Fiesta de la Mujer Rural en Paraje Pavón de General Lavalle se llevará a cabo este fin de semana.
El evento celebra y resalta el rol fundamental de la mujer en el ámbito rural y es organizado por la Municipalidad de General Lavalle con la entrada es gratuita.
Comunicación con Nicolás Toucedo, Secretario de Cultura y Turismo de Lavalle en RN.
Dale play:
Programación de Actividades
La fiesta contará con dos días de actividades tradicionalistas, culturales, artísticas y gastronómicas:
Sábado 11 de Octubre
- 09:30 hs: Gran Cabalgata.
- 11:30 hs: Carrera de sortija.
- 14:00 hs: Demostraciones de campo (Ordeñe, tusa y esquila).
Domingo 12 de Octubre
- 12:00 hs: Gran Desfile cívico e institucional.
- 14:00 hs: Charla sobre aves.
- Tarde: Homenaje a la Mujer Rural, elección de la Embajadora de la Fiesta, y espectáculos musicales folclóricos y baile familiar.
Además, durante ambos días habrá una feria gastronómica y artesanal con puestos de productores locales y de Mercados Bonaerenses. Se recomienda a los asistentes llevar sillas o mantas, ya que el predio se transforma en un gran picnic comunitario.