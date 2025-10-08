«Locurarte: La Gira Hospitalaria» | Así funciona el proyecto que vincula arte y salud

Locurarte: La Gira Hospitalaria, es un proyecto de intervención artística y comunitaria que funciona en el Partido de La Costa y que busca visibilizar la salud mental desde una perspectiva de salud y bienestar, luchando contra el estigma social.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Salud Mental de la Municipalidad de La Costa en colaboración con el Instituto de Educación Superior Municipal de Bellas Artes.

En este contexto, habló Pablo Soba, Jefe de Servicio de Salud Mental de Zona Norte en Radio Noticias.

