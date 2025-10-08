11 de octubre de 2025

«Locurarte: La Gira Hospitalaria» | Así funciona el proyecto que vincula arte y salud

3 días atrás 0

Locurarte: La Gira Hospitalaria, es un proyecto de intervención artística y comunitaria que funciona en el Partido de La Costa y que busca visibilizar la salud mental desde una perspectiva de salud y bienestar, luchando contra el estigma social.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Salud Mental de la Municipalidad de La Costa en colaboración con el Instituto de Educación Superior Municipal de Bellas Artes.

En este contexto, habló Pablo Soba, Jefe de Servicio de Salud Mental de Zona Norte en Radio Noticias.

Dale play:

Compartir

Más historias

image

Encuesta en Provincia de Buenos Aires: ventaja de Fuerza Patria y alto rechazo a La Libertad Avanza

6 horas atrás 0
image

Trastorno del Lenguaje: señales a las que hay que atender en las aulas

6 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-10 at 19.43.14

Turismo en La Costa: precios y expectativas para el fin de semana largo

6 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image

Encuesta en Provincia de Buenos Aires: ventaja de Fuerza Patria y alto rechazo a La Libertad Avanza

6 horas atrás 0
image

Trastorno del Lenguaje: señales a las que hay que atender en las aulas

6 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-10 at 19.43.14

Turismo en La Costa: precios y expectativas para el fin de semana largo

6 horas atrás 0
bonaerenses

Mar del Plata | Llega la final de los Juegos Bonaerenses

9 horas atrás 0
milei

Cavallini sobre el Movistar Arena de Milei | «Fue un gran show»

1 día atrás 0