9 de octubre de 2025

Asamblea Regional 2025 de los Testigos de Jehová en el Estadio de La Costa

1 día atrás 0

El Partido de La Costa, fue confirmado como una de las sedes de la Asamblea Regional 2025 de los Testigos de Jehová.

Estas convenciones son un evento anual que congrega a miles de personas en distintos puntos del país.

El encuentro se realizará en el Estadio de La Costa durante dos fines de semana del 17 al 19 y del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

En este marco, Alejandro Willers, portavoz de los Testigos de Jehová habló en RN.

