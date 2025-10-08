Asamblea Regional 2025 de los Testigos de Jehová en el Estadio de La Costa

El Partido de La Costa, fue confirmado como una de las sedes de la Asamblea Regional 2025 de los Testigos de Jehová.

Estas convenciones son un evento anual que congrega a miles de personas en distintos puntos del país.

El encuentro se realizará en el Estadio de La Costa durante dos fines de semana del 17 al 19 y del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

En este marco, Alejandro Willers, portavoz de los Testigos de Jehová habló en RN.

Dale play:

