Aguas Verdes | Abrió la Escuela Municipal de Gimnasia Artística en el Polideportivo

Ya está funcionando la nueva Escuela Municipal de Gimnasia Artística en el Polideportivo de Aguas Verdes. La propuesta ofrece a las familias aprender la disciplina junto al equipamiento de primera categoría que pone a disposición la Federación Bonaerense de Gimnasia Artística, a través del convenio firmado junto a la Municipalidad de La Costa para que el espacio también pueda funcionar como sede para los eventos de la organización.

“El Convenio con la Federación Bonaerense de Gimnasia Artística trajo muchísimos beneficios, todo el equipamiento quedó en La Costa, que es de primer nivel. Son muy pocos lugares en el país que pueden abrir una la Escuela Municipal de Gimnasia Artística de estas características”, destacó el Subsecretario de Deportes, Gustavo Leiva y amplió la información en el aire de Radio Noticias.

