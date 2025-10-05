El Tribunal rechazó la excarcelación de Adrián Svich, condenado por el femicidio de Mara Mateu en Santa Teresita. Hablan su padre y un abogado.

El Dr. Marino Alejandro Cid Aparicio y Leonidas Mateu, padre de Mara Mateu, la joven asesinada en Santa Teresita en el año 2007, dialogaron con TVC5 y con el director de este medio, Carlos Bron, sobre la reciente resolución judicial que rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Adrián Darío Svich, condenado a prisión perpetua por el crimen.

En la entrevista, Mateu expresó su postura ante el fallo: «No buscamos venganza, buscamos justicia. Cada vez que se reabre una instancia, revivimos el dolor». Por su parte, el abogado Cid Aparicio explicó los aspectos técnicos de la resolución y los argumentos desestimados por el Tribunal.

El fallo del Tribunal de Casación

Según consta en la sentencia emitida por la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, el pedido de revisión fue desestimado por no presentar prueba nueva suficiente que permita cuestionar la condena previa. La defensa de Svich había presentado un nuevo informe pericial genético y solicitó la realización de una nueva pericia, argumentando inconsistencias en el estudio original.

Sin embargo, los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini concluyeron que «la prueba ofrecida no puede ser considerada nueva», ya que no hace evidente que Svich no haya cometido el hecho, y que se trató de una reinterpretación de elementos ya valorados. El tribunal ratificó que la condena se sostuvo sobre una «pluralidad de elementos» y no únicamente sobre el ADN.

La resolución quedó firme el 3 de octubre de 2025, confirmando la prisión perpetua para Svich como coautor del abuso sexual con acceso carnal agravado y homicidio agravado.

Podés consultar el fallo completo aquí (PDF oficial) (enlace genérico a sitio seguro, reemplazar por el enlace directo si se publica).

Un caso que marcó a Santa Teresita

El femicidio de Mara Mateu conmovió profundamente a la comunidad del Partido de La Costa. El hecho ocurrió en 2007, cuando la adolescente fue hallada sin vida tras haber sido víctima de abuso y homicidio. La investigación llevó a juicio a dos acusados, entre ellos Adrián Svich, quien fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N.º 2 de Dolores.

Desde entonces, el caso ha generado múltiples pedidos de revisión por parte de la defensa del condenado, los cuales han sido sistemáticamente rechazados por la Justicia.

«Cada vez que hay un nuevo intento judicial, sentimos que la historia vuelve a empezar. Pero seguimos firmes, por la memoria de Mara», concluyó Leonidas Mateu en diálogo con este medio.

Entrevista completa en video:

