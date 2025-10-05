El canal de YouTube de Radio Noticias Web (RNW) cerró una semana con una variada producción de contenidos periodísticos, donde se combinaron actualidad, entrevistas, cobertura de eventos y temas sociales que despertaron el interés de la audiencia costera.
Entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre, los videos más vistos reflejaron el pulso informativo del Partido de La Costa y la región, reafirmando a RNW como un espacio de referencia local y regional.
🔹 Lo más destacado de la semana
📹 “La Costa presente en la FIT 2025” –
Fue el video más visto del canal. El informe mostró la participación del distrito en la Feria Internacional de Turismo, donde se difundieron los atractivos locales y la oferta cultural y gastronómica que se prepara para la próxima temporada. Ver nota completa
📹 “Nuevo giro en la amenaza al docente de La Lucila del Mar” –
La audiencia siguió con atención esta cobertura exclusiva que actualizó la situación del docente que había denunciado amenazas. El seguimiento periodístico generó fuerte interacción y comentarios.
📹 “Amenazaron a un docente de La Lucila del Mar” –
El primer informe sobre el caso fue uno de los videos más reproducidos de la semana y marcó la agenda local en materia de seguridad educativa.
📹 “La Fiesta del Sol de San Bernardo tiene nueva comisión” –
El recambio en la organización de esta tradicional fiesta de verano también tuvo buena repercusión, anticipando lo que será la agenda cultural de la temporada.
📹 “Trabajos de ordenamiento urbano por los ruidos de motos” –
El control del tránsito y el ruido urbano sigue siendo una preocupación vecinal. Este informe sumó visualizaciones y comentarios por la cobertura sobre las acciones municipales.
📹 “Reflexión de Adolfo Pérez Esquivel sobre la realidad social en Argentina” –
La entrevista realizada por Meche González al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel aportó una mirada profunda sobre el contexto social y político del país, con un mensaje de esperanza y compromiso. Ver nota completa
📹 “Leonidas Mateu y el Dr. Marino Cid hablan tras el fallo contra Adrián Svich” –
La charla con Leonidas Mateu y el Dr. Marino Alejandro Cid Aparicio sobre el femicidio de Mara Mateu sumó contexto y reflexión en torno a una causa que marcó la historia judicial de Santa Teresita.
🔹 RNW en vivo todas las mañanas
Además de los informes y coberturas, el canal de YouTube transmite en vivo el programa “La Primera Mañana”, conducido por Carlos Bron y Meche González, de lunes a viernes de 9:00 a 11:30 hs.
Allí se abordan temas de actualidad local, entrevistas, móviles en vivo y el análisis de la jornada, con la participación constante de la audiencia a través del chat y las redes.
