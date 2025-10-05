Amenazas, turismo y entrevistas marcaron la semana en el canal de YouTube de RNW. Mirá los videos más vistos y cómo apoyar al medio.

El canal de YouTube de Radio Noticias Web (RNW) cerró una semana con una variada producción de contenidos periodísticos, donde se combinaron actualidad, entrevistas, cobertura de eventos y temas sociales que despertaron el interés de la audiencia costera.

Entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre, los videos más vistos reflejaron el pulso informativo del Partido de La Costa y la región, reafirmando a RNW como un espacio de referencia local y regional.

🔹 Lo más destacado de la semana

📹 “La Costa presente en la FIT 2025” –

Fue el video más visto del canal. El informe mostró la participación del distrito en la Feria Internacional de Turismo, donde se difundieron los atractivos locales y la oferta cultural y gastronómica que se prepara para la próxima temporada. Ver nota completa

📹 “Nuevo giro en la amenaza al docente de La Lucila del Mar” –

La audiencia siguió con atención esta cobertura exclusiva que actualizó la situación del docente que había denunciado amenazas. El seguimiento periodístico generó fuerte interacción y comentarios.

📹 “Amenazaron a un docente de La Lucila del Mar” –

El primer informe sobre el caso fue uno de los videos más reproducidos de la semana y marcó la agenda local en materia de seguridad educativa.

📹 “La Fiesta del Sol de San Bernardo tiene nueva comisión” –

El recambio en la organización de esta tradicional fiesta de verano también tuvo buena repercusión, anticipando lo que será la agenda cultural de la temporada.

📹 “Trabajos de ordenamiento urbano por los ruidos de motos” –

El control del tránsito y el ruido urbano sigue siendo una preocupación vecinal. Este informe sumó visualizaciones y comentarios por la cobertura sobre las acciones municipales.

📹 “Reflexión de Adolfo Pérez Esquivel sobre la realidad social en Argentina” –

La entrevista realizada por Meche González al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel aportó una mirada profunda sobre el contexto social y político del país, con un mensaje de esperanza y compromiso. Ver nota completa

📹 “Leonidas Mateu y el Dr. Marino Cid hablan tras el fallo contra Adrián Svich” –

La charla con Leonidas Mateu y el Dr. Marino Alejandro Cid Aparicio sobre el femicidio de Mara Mateu sumó contexto y reflexión en torno a una causa que marcó la historia judicial de Santa Teresita.

🔹 RNW en vivo todas las mañanas

Además de los informes y coberturas, el canal de YouTube transmite en vivo el programa “La Primera Mañana”, conducido por Carlos Bron y Meche González, de lunes a viernes de 9:00 a 11:30 hs.

Allí se abordan temas de actualidad local, entrevistas, móviles en vivo y el análisis de la jornada, con la participación constante de la audiencia a través del chat y las redes.

