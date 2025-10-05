La Provincia equipó con nuevas camas y cunas al “Penna” de Bahía Blanca

El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires entregó al hospital “Penna” de Bahía Blanca; 70 nuevas camas; 25 cunas; y unas 6 camas especiales (con capacidad de hasta 210 kilos). Esto significó una inversión total de $127.879.756,56, destinada a recuperar y fortalecer la infraestructura hospitalaria y poder garantizar nuevamente una atención de calidad; luego de la inundación sufrida.

La compra del equipamiento se realizó mediante un proceso centralizado en el marco de la emergencia declarada, tras las condiciones climáticas padecidas el 7 de marzo pasado, y con el objetivo de garantizar el recambio de camas en todos los servicios del hospital; a fin de mejorar las condiciones de internación.

De esta manera, el Gobierno bonaerense continúa impulsando la recuperación integral del hospital “Penna” de Bahía Blanca; invirtiendo en obras de infraestructura, insumos y equipamiento, como el entregado en esta ocasión, para lograr la reapertura y puesta en funciones completas de este efector público, que es centro de referencia en el sur de la Provincia.

Obras realizadas

Entre los trabajos ejecutados en el “Penna”, como parte del proceso de reconstrucción puesto en marcha tras la inundación, se destacan: la reparación de pisos conductivos, el recambio de luminarias y del tendido eléctrico, puesta en funcionamiento de la subestación eléctrica y la instalación de grupos electrógenos.

Esto fue luego de las tareas de mantenimiento realizadas en primer lugar, que incluyeron la remoción de barro, desobstrucción de espacios, trabajos de pintura y construcción en seco. La inversión también contempló la reparación de calderas, la instalación de nuevos equipos de climatización y la limpieza para la reapertura de servicios, junto con el cambio de filtros en las áreas críticas.

La situación actual del hospital refleja avances concretos en distintos servicios: la Unidad de Terapia Intensiva, Coronaria e Intermedia; y el servicio de Neonatología funcionan correctamente; mientras que el centro obstétrico opera con normalidad, con dos quirófanos para cesáreas. La guardia de emergencias se encuentra plenamente operativa con salas de observación, shock rooms y consultorios. El lavadero y esterilización funcionan con maquinaria renovada, y el área de Salud Mental tiene 14 camas disponibles en salas generales a la espera de reparaciones edilicias.

