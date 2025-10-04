4 de octubre de 2025

Octubre en Radio Noticias: publicitá con sentido, vendé con resultados

15 segundos atrás 0

Campañas en Radio Noticias con precios especiales de octubre. Fin de largo, Día de la Madre y pretemporada: el momento ideal para publicitar.

Octubre es un mes clave para mostrar lo que hacés y llegar a más gente. En Radio Noticias (FM 105.7) te ofrecemos campañas accesibles, pensadas para que aproveches el mejor momento comercial del año.

Fin de semana largo: tu marca tiene que estar

Este mes llega un nuevo fin de semana largo, ideal para mover el turismo, la gastronomía, el comercio y los alquileres. Si tenés:

  • Hotel, cabaña o alojamiento
  • Restaurante o cafetería
  • Inmobiliaria o alquiler particular
  • Servicios de mantenimiento para casas y departamentos

👉 ¡Este es el momento para hacerte ver! Octubre es el mes en que se empieza a preparar todo para la temporada.

Día de la Madre: vendé más en una de las fechas más fuertes del año

El tercer domingo de octubre es el Día de la Madre, una oportunidad comercial enorme para:

  • Regalerías y florerías
  • Confiterías, bombonerías y pastelerías
  • Salones de belleza, spas y estética
  • Restaurantes, meriendas o cenas especiales

👉 Hacemos campañas simples, efectivas y con el mensaje justo para que tu propuesta llegue al público correcto.

Pensá más allá: campañas de octubre a diciembre

¿Querés asegurar presencia en pretemporada? Te ofrecemos campañas de 2 o 3 meses, pensadas para que tu nombre esté presente cuando llegan los primeros turistas y contingentes a la región.

Más que radio: somos una plataforma completa

Radio Noticias no solo es FM 105.7. También es:

  • Página web
  • Instagram y redes sociales
  • Servicios de prensa y contenido
  • Cobertura regional

👉 Todo lo que necesitás para posicionar tu marca, tu comercio o tu servicio con fuerza y profesionalismo.

No se conoce lo que no se comunica

Invertí en comunicar lo que hacés. Vas a notar el cambio en ventas, consultas y visibilidad. Hoy más que nunca, comunicar bien es clave para crecer.

📲 Consultanos ahora por WhatsApp:
2257 613275 / 2257 523214

📸 Instagram:
@radionoticiasweb

Deja una respuesta

