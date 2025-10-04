Octubre es un mes clave para mostrar lo que hacés y llegar a más gente. En Radio Noticias (FM 105.7) te ofrecemos campañas accesibles, pensadas para que aproveches el mejor momento comercial del año.
Fin de semana largo: tu marca tiene que estar
Este mes llega un nuevo fin de semana largo, ideal para mover el turismo, la gastronomía, el comercio y los alquileres. Si tenés:
- Hotel, cabaña o alojamiento
- Restaurante o cafetería
- Inmobiliaria o alquiler particular
- Servicios de mantenimiento para casas y departamentos
👉 ¡Este es el momento para hacerte ver! Octubre es el mes en que se empieza a preparar todo para la temporada.
Día de la Madre: vendé más en una de las fechas más fuertes del año
El tercer domingo de octubre es el Día de la Madre, una oportunidad comercial enorme para:
- Regalerías y florerías
- Confiterías, bombonerías y pastelerías
- Salones de belleza, spas y estética
- Restaurantes, meriendas o cenas especiales
👉 Hacemos campañas simples, efectivas y con el mensaje justo para que tu propuesta llegue al público correcto.
Pensá más allá: campañas de octubre a diciembre
¿Querés asegurar presencia en pretemporada? Te ofrecemos campañas de 2 o 3 meses, pensadas para que tu nombre esté presente cuando llegan los primeros turistas y contingentes a la región.
Más que radio: somos una plataforma completa
Radio Noticias no solo es FM 105.7. También es:
- Página web
- Instagram y redes sociales
- Servicios de prensa y contenido
- Cobertura regional
👉 Todo lo que necesitás para posicionar tu marca, tu comercio o tu servicio con fuerza y profesionalismo.
No se conoce lo que no se comunica
Invertí en comunicar lo que hacés. Vas a notar el cambio en ventas, consultas y visibilidad. Hoy más que nunca, comunicar bien es clave para crecer.
📲 Consultanos ahora por WhatsApp:
2257 613275 / 2257 523214
📸 Instagram:
@radionoticiasweb