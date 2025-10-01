«Hilando Sueños» celebra su segundo aniversario en Mar del Tuyú

La organización «Hilando Sueños» celebra su 2º aniversario con una jornada totalmente solidaria, gratuita y abierta a toda la comunidad de La Costa.

El evento se enfoca en la prevención y el apoyo a personas en tratamiento oncológico, y tiene como objetivo principal la confección y donación de pelucas oncológicas.

Comunicación con Sonia Marin, Fundadora de Hilando Sueños en Radio Noticias.

Detalles del Aniversario

Fecha y Hora: Sábado 4 de octubre , a partir de las 15:00 horas.

Lugar: Casa del Arte de Mar del Tuyú, ubicada en la calle 56, entre 4 y 5.

Costo: La entrada es libre y gratuita.

