2 de octubre de 2025

«Hilando Sueños» celebra su segundo aniversario en Mar del Tuyú

17 horas atrás 0

La organización «Hilando Sueños» celebra su 2º aniversario con una jornada totalmente solidaria, gratuita y abierta a toda la comunidad de La Costa.

El evento se enfoca en la prevención y el apoyo a personas en tratamiento oncológico, y tiene como objetivo principal la confección y donación de pelucas oncológicas.

Comunicación con Sonia Marin, Fundadora de Hilando Sueños en Radio Noticias.

Dale play:

Detalles del Aniversario

  • Fecha y Hora: Sábado 4 de octubre, a partir de las 15:00 horas.
  • Lugar: Casa del Arte de Mar del Tuyú, ubicada en la calle 56, entre 4 y 5.
  • Costo: La entrada es libre y gratuita.
