«Hilando Sueños» celebra su segundo aniversario en Mar del Tuyú
La organización «Hilando Sueños» celebra su 2º aniversario con una jornada totalmente solidaria, gratuita y abierta a toda la comunidad de La Costa.
El evento se enfoca en la prevención y el apoyo a personas en tratamiento oncológico, y tiene como objetivo principal la confección y donación de pelucas oncológicas.
Comunicación con Sonia Marin, Fundadora de Hilando Sueños en Radio Noticias.
Dale play:
Detalles del Aniversario
- Fecha y Hora: Sábado 4 de octubre, a partir de las 15:00 horas.
- Lugar: Casa del Arte de Mar del Tuyú, ubicada en la calle 56, entre 4 y 5.
- Costo: La entrada es libre y gratuita.