17 de agosto de 2026

La Libertad Avanza fortalece su estructura en la Quinta Sección Electoral de cara al 2027

3 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el coordinador seccional de La Libertad Avanza (LLA), Mariano Valiante, dio detalles del encuentro mantenido con la referente local Roxana Cavallini y los concejales del bloque en el Partido de La Costa.

Valiante ratificó el liderazgo distrital de Cavallini para la articulación política y la construcción de alianzas locales. Asimismo, repasó el crecimiento territorial del espacio en la región, remarcó la importancia estratégica del Partido de La Costa por su volumen electoral y proyectó consolidar el músculo político de LLA de cara a las elecciones ejecutivas de 2027.

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