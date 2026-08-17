La Libertad Avanza fortalece su estructura en la Quinta Sección Electoral de cara al 2027
En diálogo con Radio Noticias, el coordinador seccional de La Libertad Avanza (LLA), Mariano Valiante, dio detalles del encuentro mantenido con la referente local Roxana Cavallini y los concejales del bloque en el Partido de La Costa.
Valiante ratificó el liderazgo distrital de Cavallini para la articulación política y la construcción de alianzas locales. Asimismo, repasó el crecimiento territorial del espacio en la región, remarcó la importancia estratégica del Partido de La Costa por su volumen electoral y proyectó consolidar el músculo político de LLA de cara a las elecciones ejecutivas de 2027.
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