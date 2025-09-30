30 de septiembre de 2025

La Costa | Descuentos y beneficios para ponerse al día con las tasas

3 horas atrás 0

La Municipalidad de La Costa lanzó la iniciativa “Año nuevo sin cuentas pendientes” para que los vecinos y vecinas puedan llegar a fin de año con sus cuentas al día, accediendo a importantes beneficios en el pago de tasas comerciales y de servicios generales.

Quienes tengan deuda y se adhieran a un plan de pago podrán acceder a hasta un 40% de descuento en los intereses. Además, quienes adeuden el período 2025 y cancelen ahora esa deuda tendrán un 75% de descuento en los intereses.

Los trámites se pueden realizar de manera fácil y rápida ingresando a https://tramites.lacosta.gob.ar, donde es necesario crear un usuario para acceder a los beneficios. Ante cualquier consulta, los contribuyentes pueden comunicarse al teléfono (02246) 53-4100.

