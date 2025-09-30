La Costa participó en la tercera jornada de la Feria Internacional con ponencias, exposiciones y un sorteo para el público presente.

En la tercera jornada de la Feria Internacional (FIT) la Secretaría de Turismo de La Costa desplegó una agenda de actividades institucionales con foco en promocionar el destino frente a operadores, prensa y público. En ese marco, se realizaron ponencias y presentación de la oferta turística local, además de un sorteo para quienes asistieron al encuentro.

Las ponencias de La Costa

Durante la mañana, expusieron figuras vinculadas al turismo local:

Cristian Escudero , Secretario de Turismo municipal, presentó una síntesis de los atractivos de La Costa, con énfasis en recursos naturales, oferta hotelera y servicios. Y La Costa como destino familiar.

, Secretario de Turismo municipal, presentó una síntesis de los atractivos de La Costa, con énfasis en recursos naturales, oferta hotelera y servicios. Y La Costa como destino familiar. Ezequiel Caruso , presidente del Ente de Turismo de La Costa, describió las estrategias institucionales para captar visitantes para la próxima temporada.

, presidente del Ente de Turismo de La Costa, describió las estrategias institucionales para captar visitantes para la próxima temporada. En representación de los parques temáticos, Héctor Dopazo expuso detalles del Laberinto de Las Toninas, las Termas y Mundo Marino, describiendo las propuestas de entretenimiento y servicios.

A lo largo de los discursos, se repitió varias veces el concepto “La Costa, un destino familiar”, como slogan institucional para enmarcar la propuesta del distrito.

Qué ofrecieron y qué destacaron

Los oradores hicieron hincapié en:

La diversidad de productos turísticos: playas, naturaleza, gastronomía, alojamiento para distintos presupuestos.

La importancia de los parques temáticos como atractivos complementarios para el público familiar.

La coordinación interinstitucional entre municipio, ente de turismo y prestadores del sector para articular promoción y servicios.

Al cierre de la actividad, se realizó un sorteo dirigido al público presente, como mecanismo de participación directa e incentivo de asistencia.

Contexto institucional y relevancia

La participación de La Costa con stand en la FIT no es novedad: en ediciones anteriores el distrito ya mostró sus recursos turísticos junto a prestadores locales.

La Feria Internacional de Turismo (FIT) es uno de los eventos más relevantes del sector en América Latina, y convoca a provincias, municipios, operadores y visitantes interesados en novedades del turismo. FIT

Con este tipo de acciones, La Costa busca consolidar su visibilidad institucional, fortalecer vínculos con agentes del turismo y captar nuevas consultas para la temporada alta que se aproxima.



