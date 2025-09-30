En la tercera jornada de la Feria Internacional (FIT) la Secretaría de Turismo de La Costa desplegó una agenda de actividades institucionales con foco en promocionar el destino frente a operadores, prensa y público. En ese marco, se realizaron ponencias y presentación de la oferta turística local, además de un sorteo para quienes asistieron al encuentro.
Las ponencias de La Costa
Durante la mañana, expusieron figuras vinculadas al turismo local:
- Cristian Escudero, Secretario de Turismo municipal, presentó una síntesis de los atractivos de La Costa, con énfasis en recursos naturales, oferta hotelera y servicios. Y La Costa como destino familiar.
- Ezequiel Caruso, presidente del Ente de Turismo de La Costa, describió las estrategias institucionales para captar visitantes para la próxima temporada.
- En representación de los parques temáticos, Héctor Dopazo expuso detalles del Laberinto de Las Toninas, las Termas y Mundo Marino, describiendo las propuestas de entretenimiento y servicios.
A lo largo de los discursos, se repitió varias veces el concepto “La Costa, un destino familiar”, como slogan institucional para enmarcar la propuesta del distrito.
Qué ofrecieron y qué destacaron
Los oradores hicieron hincapié en:
- La diversidad de productos turísticos: playas, naturaleza, gastronomía, alojamiento para distintos presupuestos.
- La importancia de los parques temáticos como atractivos complementarios para el público familiar.
- La coordinación interinstitucional entre municipio, ente de turismo y prestadores del sector para articular promoción y servicios.
Al cierre de la actividad, se realizó un sorteo dirigido al público presente, como mecanismo de participación directa e incentivo de asistencia.
Contexto institucional y relevancia
La participación de La Costa con stand en la FIT no es novedad: en ediciones anteriores el distrito ya mostró sus recursos turísticos junto a prestadores locales.
La Feria Internacional de Turismo (FIT) es uno de los eventos más relevantes del sector en América Latina, y convoca a provincias, municipios, operadores y visitantes interesados en novedades del turismo. FIT
Con este tipo de acciones, La Costa busca consolidar su visibilidad institucional, fortalecer vínculos con agentes del turismo y captar nuevas consultas para la temporada alta que se aproxima.