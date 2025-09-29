30 de septiembre de 2025

«Nuestra agenda está más vigente que nunca»

La Mesa de Trabajo de Mujeres y Diversidades de La Costa convocó a un acto en repudio por el femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza y halladas asesinadas en Florencio Varela, además el espacio local se manifestó mediante en comunicado al respecto donde repudió el aberrante hecho.

En este marco Florencia Casim referente de la mesa, comentó en Radio Noticias:

Todo el movimiento de mujeres y las luchas han sido atacadas por el gobierno nacional (…) nuestra agenda está más vigente que nunca.

