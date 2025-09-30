30 de septiembre de 2025

Ya se conoce el escrutinio definitivo: Fuerza Patria se impone en La Costa y arranca un nuevo mapa político

La Junta Electoral bonaerense oficializó los resultados 2025. Fuerza Patria se impuso en concejales y escolares en el Partido de La Costa.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó los resultados definitivos de las elecciones legislativas 2025 en el Partido de La Costa. Con el 100 % de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se consagra como la fuerza dominante en el Concejo y el Consejo Escolar del distrito.

Con 88.966 electores habilitados y 257 mesas escrutadas, los resultados finales arrojaron: 41,42 % para Fuerza Patria en senadores provinciales y 36,64 % en concejales. En segundo término quedó La Libertad Avanza, con 30,92 % en senadores y 24,48 % en concejales, mientras que Somos Buenos Aires alcanzó 18,50 % en senadores y 18,99 % en concejales. Las demás fuerzas quedaron por debajo del 5 %, sin alcanzar representación. En total se contabilizaron 44.165 votos positivos (87,79 %) y 6.144 votos en blanco (12,21 %).

Composición del Concejo y del Consejo Escolar

El nuevo Concejo Deliberante de La Costa quedó integrado de la siguiente manera:

  • Fuerza Patria: 4 bancas
    Gabriela Demaría · Fernando Damián Latorre · Ariana Nahir González · Rodrigo Lautaro Fierro
  • La Libertad Avanza: 3 bancas
    Marcela Fabiana González · Isidro Francisco Junco · Teodora Elizabeth Villalba
  • Somos Buenos Aires: 2 bancas
    Daniel “Dani” López de Gaetano · Yamila Paola Coppola

En tanto, las 3 bancas del Consejo Escolar quedaron íntegramente para Fuerza Patria, otorgándole mayoría absoluta en ese cuerpo.

Aunque Fuerza Patria se impone con holgura, no dispone de mayoría absoluta en el Concejo Deliberante. Esto abre la necesidad de acuerdos con otros bloques para viabilizar proyectos clave durante la gestión que comienza.

Resultados finales de la elección en la provincia de Buenos Aires: Datos Oficiales aquí

