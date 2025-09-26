La Universidad Atlántida realizará actividades sobre e-sports, videojuegos y entornos digitales

La Universidad Atlántida Argentina (UAA) anunció una serie de actividades y propuestas académicas relacionadas con e-sports, videojuegos y entornos digitales para este año.

En este marco, la universidad busca posicionarse en este sector en crecimiento, reconociendo el potencial profesional y económico de los videojuegos y los deportes electrónicos.

Las actividades están diseñadas para ofrecer a los estudiantes y al público interesado herramientas y conocimientos específicos.

Comunicación con Martin Orazi, docente a cargo de la actividad en RN.

