«La idea es activar el comercio»

Se realizará un almuerzo a beneficio del evento «Mágico Diciembre» el domingo 5 de octubre en el quincho de Tapera de López, en San Clemente.

El evento incluira un almuerzo buffet libre con paella, empanadas y choripán, música en vivo y baile.

El objetivo del evento es recaudar fondos para el espectáculo de luces que dará inicio a la temporada de «Mágico Diciembre».

Comunicación con Natalia Puricelli, de la Asociación de hoteleros y Gastronómicos Zona Norte con los detalles en RN.

