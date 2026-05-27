27 de mayo de 2026

40 años de la Secundaria N° 3 de San Clemente | «El desafío ahora es renovar los formatos educativos»

6 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Maxi De Luca, director de la Escuela Secundaria N° 3 de San Clemente del Tuyú, realizó un balance sumamente emotivo sobre los festejos por el 40° aniversario de la institución. El directivo destacó el enorme compromiso de toda la comunidad —comerciantes, auxiliares, docentes y estudiantes y dedicó una mención especial a Nelida Nikodem, exdirectora durante 20 años y principal homenajeada de la jornada.

De cara al futuro, De Luca planteó que el gran objetivo tras los festejos es combatir el ausentismo y recuperar la impronta vanguardista de la escuela:

«No podemos limitar el aprendizaje a las cuatro paredes de un aula; hay que renovarse y pensar en nuevos formatos educativos que convoquen a los pibes de hoy, tal como históricamente se hizo con los campamentos pedagógicos y las jornadas turísticas», reflexionó.

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