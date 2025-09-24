24 de septiembre de 2025

La Costa volverá a presentar su oferta en la Feria Internacional de Turismo

8 horas atrás 0

El Partido de La Costa será parte de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, en el predio ferial La Rural de Palermo.

La FIT se trata de uno de los eventos más importantes y La Costa contará con su stand con diferentes actores del ámbito turístico costero.

Cristian Escudero, Secretario de Turismo local, habló en RN donde destacó:

Es la feria más grande de latinoamerica.

Los detalles:

