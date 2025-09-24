Kowalik | «Una vez más los chicos han tenido un buen desempeño»

El pasado 16 de septiembre se desarrolló en el distrito de Tordillo la instancia regional de atletismo adaptado para personas con discapacidad, en la cual múltiples deportistas locales lograron su clasificación a la final de los Juegos Bonaerenses 2025 que tendrá lugar en Mar del Plata.

Con la participación de 14 atletas costeros, el distrito se consolida como el de mayor representación en la etapa final de esta competencia provincial.

Cabe destacar que, tanto en 2023 como en 2024, gran parte del medallero final obtenido por La Costa se conformó a partir de los logros alcanzados en esta disciplina, que se ha convertido en una de las más fuertes dentro de las escuelas municipales de atletismo adaptado.

Comunicación con Débora Kowalik, Directora de Deporte Adaptado en RN.

