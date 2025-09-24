24 de septiembre de 2025

Jornada Abierta sobre TDAH en Niñeces y Adolescencias

11 horas atrás 0

La jornada sobre TDAH se realizará en el Multicultural de Mar de Ajó el sábado 27 de septiembre en el horario de 9 a 14 horas.

Cabe destacar que la Municipalidad de La Costa organiza el evento gratuito, dirigido a familias, profesionales y comunidad, con el fin de reflexionar y acompañar la niñez y adolescencia con TDAH a través de enfoques diagnósticos, estrategias de acompañamiento y experiencias en primera persona.

Esto decía a RN, Viviana Gabrielle desde el area de discapacidad de la gestión local.

Dale play:

