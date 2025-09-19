La SADE Filial La Costa convoca a a la «Feria del Libro – Nuevos y Usados»

La SADE Filial La Costa convoca a feriantes a la «Feria del Libro – Nuevos y Usados» que se realizará el 5 de octubre en su sede de Calle 39 n° 139, Santa Teresita, de 16 a 19 horas.

Para participar, se debe enviar un mail a sadefiliallacosta@gmail.com o un mensaje privado por las redes sociales de la SADE La Costa. Se invita a participar a escritores, librerías, editoriales y a cualquier persona interesada en vender, intercambiar o exhibir sus libros.

Comunicación con Marisa García Menéndez desde SADE La Costa en La Primera Mañana de RN.

Dale play al video:

Compartir