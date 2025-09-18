Jornadas por la Paz en San Clemente | «El periodismo, la comunicación y su contribución, o no, a la paz»

El lunes 15 de septiembre dio inicio el Ciclo de Conferencias por la Paz en la localidad de San Clemente del Tuyú, una iniciativa que busca generar un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje colectivo, con actividades pensadas para toda la familia.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer los valores de la convivencia, el respeto y la cultura de la paz dentro de la comunidad.

El día viernes 19 de septiembre a las 17 horas se destacan los tópicos:

«De la Paz interior a la Paz Internacional»



El Periodismo, la Comunicación, y su contribución o no, a la Paz



El Conversatorio – Intercambio de ideas y Saberes.

Sobre esto habló Alejandro López integrante del Sitio Web «Faro Noticias» en RN.

Los detalles:

