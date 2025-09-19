19 de septiembre de 2025

La Costa: cómo se forma la neblina que cubre la región

3 horas atrás 0

Mar del Tuyú MET explicó cómo se forma la neblina en la Costa Atlántica: condensación, humedad y el choque de masas de aire frío y cálido.

En las últimas jornadas, la presencia de neblina volvió a ser protagonista en distintos puntos del Partido de La Costa, reduciendo la visibilidad y generando curiosidad entre vecinos y visitantes.

Desde la página Mar del Tuyú MET, especializada en fenómenos meteorológicos, explicaron cómo se produce este fenómeno: la neblina surge por la condensación del vapor de agua en el aire, cuando este se enfría o alcanza una saturación de humedad, formando diminutas gotas que permanecen suspendidas cerca del suelo.

Según la publicación, el proceso incluye varias etapas:

  • Enfriamiento del aire hasta alcanzar su punto de rocío.
  • Condensación del exceso de vapor en pequeñas gotas.
  • Formación de una “nube baja” que reduce la visibilidad.

Entre los factores que contribuyen a su aparición se destacan el enfriamiento del suelo durante la noche, la alta humedad proveniente de ríos, lagos o del mar, y el choque de masas de aire cálido y húmedo con aire frío. Además, en zonas costeras, partículas como la sal marina facilitan el proceso.

La página local acompañó la explicación con un enlace a la plataforma Weathercloud, que permite seguir en tiempo real las condiciones meteorológicas en la región (ver aquí).

