Multitudinaria marcha en Santa Teresita contra el veto presidencial. Gremios, docentes y vecinos defendieron la universidad pública en La Costa.

La tarde del miércoles, a las 17 hs, Santa Teresita se convirtió en escenario de una de las tantas réplicas de la Marcha Federal Universitaria que se realizaron en todo el país. La concentración inicial fue en Calle 32 y Avenida 2, desde donde la columna avanzó por Calle 2, retornó por Calle 3, luego tomó la Calle 32 en contramano hasta la 7, para finalmente desconcentrarse frente a la plaza donde funciona el Centro Universitario Regional de la UBA en La Costa.

La movilización fue multitudinaria y pacífica, encabezada por profesores universitarios, gremios docentes y distintos sectores de la educación, acompañados por agrupaciones políticas y concejales del oficialismo local. Aunque no se observaron carteles de centros de estudiantes secundarios, sí fue notoria la presencia de organizaciones gremiales y comunitarias.

Entre las pancartas y banderas, destacaron frases como:

“Defendamos la universidad pública – Universitario Regional UBA La Costa”

“Fuerza para frenar a Milei”

“Contra los vetos”

“Gente de a pie”

El clima de la movilización combinó el rechazo al veto presidencial a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, con un fuerte mensaje local: la defensa de la educación pública como motor de inclusión y desarrollo en el Partido de La Costa.

