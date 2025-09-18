18 de septiembre de 2025

Santa Teresita marchó en defensa de la universidad pública

27 minutos atrás 0

Multitudinaria marcha en Santa Teresita contra el veto presidencial. Gremios, docentes y vecinos defendieron la universidad pública en La Costa.

Compartir

La tarde del miércoles, a las 17 hs, Santa Teresita se convirtió en escenario de una de las tantas réplicas de la Marcha Federal Universitaria que se realizaron en todo el país. La concentración inicial fue en Calle 32 y Avenida 2, desde donde la columna avanzó por Calle 2, retornó por Calle 3, luego tomó la Calle 32 en contramano hasta la 7, para finalmente desconcentrarse frente a la plaza donde funciona el Centro Universitario Regional de la UBA en La Costa.

La movilización fue multitudinaria y pacífica, encabezada por profesores universitarios, gremios docentes y distintos sectores de la educación, acompañados por agrupaciones políticas y concejales del oficialismo local. Aunque no se observaron carteles de centros de estudiantes secundarios, sí fue notoria la presencia de organizaciones gremiales y comunitarias.

Entre las pancartas y banderas, destacaron frases como:

  • “Defendamos la universidad pública – Universitario Regional UBA La Costa”
  • “Fuerza para frenar a Milei”
  • “Contra los vetos”
  • “Gente de a pie”

El clima de la movilización combinó el rechazo al veto presidencial a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, con un fuerte mensaje local: la defensa de la educación pública como motor de inclusión y desarrollo en el Partido de La Costa.

Compartir

Más historias

image

Gesell presentó precios 2026 y busca competir con Brasil

52 segundos atrás 0
nueva atlantis

La Delegada de Nueva Atlantis se expresó sobre los trabajos que se realizan en la localidad

2 horas atrás 0
feria estadio

La Costa sede de la Final Provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

11 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image

Gesell presentó precios 2026 y busca competir con Brasil

52 segundos atrás 0
WhatsApp Image 2025-09-17 at 20.27.50

Santa Teresita marchó en defensa de la universidad pública

27 minutos atrás 0
nueva atlantis

La Delegada de Nueva Atlantis se expresó sobre los trabajos que se realizan en la localidad

2 horas atrás 0
feria estadio

La Costa sede de la Final Provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

11 horas atrás 0
pickelball

Pickelball | El entrenador de la Selección Argentina habló de la futura participación en el Mundial a jugarse en EE.UU

13 horas atrás 0