18 de septiembre de 2025

La Delegada de Nueva Atlantis se expresó sobre los trabajos que se realizan en la localidad

Luján Hortal, Delegada Municipal de la localidad de Nueva Atlantis, se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias sobre los trabajos que realiza en diferentes espacios publicos.

La funcionaria destacó la recolección de ramas tras la poda, el arreglo de las bajadas a playa, la instalación de canillas publicas de agua potable, el corte de pasto, entre otras labores.

