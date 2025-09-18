Villa Gesell lanzó la campaña “Gesell es otra historia” con precios de referencia para enero y febrero 2026. Ventajas frente a playas de Brasil.

Villa Gesell lanzó oficialmente su campaña turística para la próxima temporada bajo el lema “Gesell es otra historia”, y junto con el sector privado presentó una lista de precios de referencia para enero y febrero 2026.

El objetivo es claro: garantizar opciones para todos los bolsillos y reposicionar la marca Gesell como un destino que combina naturaleza, cercanía y diversidad cultural.

Precios en Gesell 2026

Carpa en balneario: desde $55.000 por día.

desde $55.000 por día. Apart para 4 personas: desde $130.000 en Gesell y $197.000 en Mar de las Pampas.

desde $130.000 en Gesell y $197.000 en Mar de las Pampas. Hotel 3 estrellas: habitación doble desde $125.000.

habitación doble desde $125.000. Cabañas: desde $170.000 en Mar de las Pampas y $138.000 en Mar Azul o Las Gaviotas.

desde $170.000 en Mar de las Pampas y $138.000 en Mar Azul o Las Gaviotas. Camping: desde $15.000 por persona y por día.

desde $15.000 por persona y por día. Alquiler de departamentos: desde $60.000 en el centro y $107.000 frente al mar con cochera.

desde $60.000 en el centro y $107.000 frente al mar con cochera. Pasaje aéreo Aeroparque-Gesell: desde $150.000.

desde $150.000. Micro Retiro-Gesell: desde $43.000.

desde $43.000. Gastronomía: menú turístico desde $15.000; almuerzo frente al mar desde $20.000.

(Fuente: gesell.tur.ar)

Comparación con Brasil

Los precios de paquetes a Brasil para enero y febrero 2026 muestran otro panorama:

Florianópolis : paquete 8 días con hotel y desayuno, traslados incluidos, desde USD 610 a USD 710 por persona .

: paquete 8 días con hotel y desayuno, traslados incluidos, desde . Salvador/Morro de São Paulo: desde USD 1.145 por persona por paquetes de una semana.

Si bien la comparación en dólares puede ubicar a Brasil en una franja competitiva, viajar al exterior implica mayores costos de traslado, estadías mínimas más largas y gastos extras en moneda extranjera.

Ventajas de Gesell y las playas bonaerenses frente al exterior

Cercanía geográfica: menos costos y tiempo de traslado desde Buenos Aires y provincias cercanas.

menos costos y tiempo de traslado desde Buenos Aires y provincias cercanas. Flexibilidad de estadía: posibilidad de escapadas cortas o fines de semana, lo que no ocurre en viajes internacionales.

posibilidad de escapadas cortas o fines de semana, lo que no ocurre en viajes internacionales. Moneda local: precios en pesos, sin incertidumbre cambiaria ni gastos de aduana.

precios en pesos, sin incertidumbre cambiaria ni gastos de aduana. Oferta cultural y natural: bosque, playa, gastronomía argentina y festivales como el Gesell Rock, suman un diferencial de identidad local.

Un nuevo posicionamiento

El cambio de slogan a “Gesell es otra historia” no es solo una campaña: es un reposicionamiento de la marca turística, que busca diferenciar a la ciudad de otras playas bonaerenses y de destinos internacionales. La idea es reforzar la identidad de Gesell como un lugar con historia, naturaleza y propuestas variadas, sin dejar de lado la competitividad en precios.

Con estos anuncios, Villa Gesell se adelanta al calendario y apuesta a que la próxima temporada sea no solo una continuidad, sino una nueva página en la historia del turismo bonaerense.

