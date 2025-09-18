Los «Gauchos Unidos» y dos jornadas a pura tradición en La Lucila

Los días 19 y 20 de septiembre hay eventos organizados por el centro tradicionalista «Gauchos Unidos» en La Lucila del Mar. El 19 habrá un «Bailazo» y el 20 se realizará la «Gran Fiesta Gaucha», ambas celebraciones son parte de la cultura gaucha y se espera una gran convocatoria

La fiesta incluye música en vivo, jineteadas, pruebas de rienda, puestos gastronómicos y artesanales, pilcheros (venta de ropa y artículos gauchescos), y culmina con un gran baile.

Comunicación con Bernardo Junco desde la organización en RN.

