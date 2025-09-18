Degustación de Vinos de Guarda en Bouquet de Mar

Este viernes 19 de septiembre, los amantes del buen vino tienen una cita ineludible en Bouquet de Mar. El comercio de San Bernardo, será el escenario de una velada única dedicada a la degustación de vinos de guarda, aquellos que han evolucionado con el tiempo para ofrecer una complejidad y riqueza de sabores inigualable.

La experiencia promete ser un viaje sensorial, donde cada copa contará una historia de la vid y la maestría enológica.

Comunicación con María Luz desde Bouquet de Mar y en RN.

Dale play:

La degustación será a las 21 horas y las reservas al 2257-531328.

