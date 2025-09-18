18 de septiembre de 2025

Diputados aprobó ley para jerarquizar a los acompañantes terapéuticos

2 horas atrás 0

La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a la ley que regula y jerarquiza la tarea de los acompañantes terapéuticos.

La Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Alexis Guerrera, aprobó la ley que regula la tarea de los acompañantes terapéuticos, otorgando un marco normativo integral y jerarquizando su rol dentro del sistema de salud y en materia de derechos humanos.

La iniciativa, impulsada por las diputadas Alejandra Lordén, Laura Cano Kelly y Abigaíl Gómez, fue destacada como un avance clave para el reconocimiento de estos profesionales, quienes cumplen una función esencial para miles de pacientes.

En el recinto, se aprobaron además más de 60 proyectos de ley, entre ellos el que reconoce como patrimonio histórico y cultural las obras de Florencio Molina Campos, y otro que crea un marco para los establecimientos educativos de gestión social, cooperativa y comunitaria.

La ley de acompañantes terapéuticos ahora continuará su tratamiento en el Senado provincial.

