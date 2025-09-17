El Gobierno pretende eliminar el descuento al gas por Zona Fría

El Dr. Leandro Alonso advirtió en Radio Noticias que el artículo 72 del proyecto elevado por el Ejecutivo Nacional a la Cámara de Diputados deroga la ampliación de la Zona Fría, que incluyó a La Costa y otras ciudades del sur bonaerense para que tengan el beneficio.

Cabe destacar que esta eliminación afectaría especialmente a usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza y la cobertura había generado una ampliación en la cantidad de beneficiarios. Este sería uno de los «ajustes» apuntados por el gobierno de Javier Milei en el marco de una crisis económica que impacta en todos los sectores sociales.

Comunicación con Leandro Alonso, Abogado y experto en la tematica en el aire de RN.

