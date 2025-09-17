17 de septiembre de 2025

La taekwondista costera Priscila Rodríguez compitió en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

7 horas atrás 0

La taekwondista costera Priscila Rodríguez, compitió en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR 2025) en la categoría -49 kilogramos.

La deportista de La Costa estuvo en Rosario para participar de esta importante competencia nacional, que reúne a atletas de élite de diversas disciplinas.

Cabe destacar que los JADAR son el evento más relevante del deporte de alto rendimiento en Argentina, con el objetivo de potenciar el desarrollo competitivo y visibilizar el talento.

Escucha lo que comentó Priscila Rodríguez a RN.

Dale play:

