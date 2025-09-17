La Provincia creó un Programa de Mejora Continua del Turismo Bonaerense, con capacitaciones, asistencia técnica y medición del impacto económico.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación del Programa de Mejora Continua del Turismo Bonaerense, con el objetivo de fortalecer la oferta turística provincial mediante capacitaciones, asistencia técnica y nuevos sistemas de medición del impacto económico.

La iniciativa, que quedó formalizada a través de la Resolución 340/25 del Ministerio de Producción, busca impulsar el desarrollo del sector de manera integral y sostenible, promoviendo la profesionalización y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Entre las novedades, el programa prevé la implementación de operativos propios de medición del gasto turístico y del impacto económico, superando la dependencia de informes de terceros como la CAME o colegios de martilleros. Con estos indicadores, la Provincia apunta a contar con estadísticas más precisas y ajustadas a su realidad.

La subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, será la encargada de poner en práctica el plan, firmando convenios de colaboración con universidades y entidades privadas interesadas en participar.

El ministro de Producción, Augusto Costa, señaló que el programa forma parte de una política más amplia que entiende al turismo como motor de desarrollo regional, clave para dinamizar economías locales, generar empleo y consolidar la identidad bonaerense.

Con esta iniciativa, la Provincia apuesta a mejorar su competitividad turística en un contexto de desafíos económicos y de creciente demanda de información confiable para orientar inversiones y estrategias de promoción.

