17 de septiembre de 2025

«Estilo Jagüel» ofrecerá una «Degustación de té artesanal y más» para celebrar el Día de la Primavera

Estilo Jagüel ofrecerá una «Degustación de té artesanal y más» para celebrar el Día de la Primavera, que incluirá una experiencia de high tea con infusiones de «miraki tea» y bocados de la panadería «dulce jaguel», además de otros obsequios.

El evento, que también se promociona en como una propuesta de «Merienda del Día de la primavera: Degustación de té artesanal y más», se realizará el domingo 21 de septiembre a las 17:00 horas en Estilo Jagüel, que se encuentra dentro del Camino del Jagüel.

Comunicación con Daniela, encargada del restaurante y panadería en RN.

