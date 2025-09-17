Castraciones para perros y gatos en el distrito

La campaña de castraciones gratuitas de felinos y caninos que lleva adelante la Municipalidad de La Costa está prestando servicio en el Centro Municipal de Salud Animal.

La misma se realiza con turno previo y está dirigida a perros mayores de 6 meses. En el caso de las gatas, también se pueden esterilizar a partir de los 6 meses, mientras que los gatos machos deben tener al menos 8 meses.

También es importante tener en cuenta que el animal debe concurrir con 12 horas de ayuno líquido y sólido que no debe superar las 12 horas y que la última comida tiene que mantener la cantidad habitual.

De esto habló Eva Schlegel, titular del area de Zoonosis en RN.

