Con más de 5.000 visitantes, Dolores vivió un fin de semana de turismo y deporte que generó un impacto económico de 500 millones de pesos.

La ciudad de Dolores vivió un fin de semana histórico en materia turística y deportiva, con más de 5.000 visitantes entre el 11 y el 14 de septiembre, que dejaron un impacto económico estimado en 500 millones de pesos.

El calendario incluyó múltiples actividades que convocaron público de distintos puntos del país y del exterior:

Maxi Básquet: en su segunda edición reunió a más de 70 equipos y 1.000 deportistas de Argentina y Uruguay.

en su segunda edición reunió a más de de Argentina y Uruguay. A.L.M.A. y Fórmula 5 Metropolitana: hicieron vibrar el Autódromo Municipal Miguel Ángel Atauri , con la presencia de más de 1.000 personas .

hicieron vibrar el , con la presencia de más de . Carreras en el Hipódromo, que sumaron público y atractivo deportivo.

Además, el Parque Termal Dolores recibió 3.500 personas durante el fin de semana, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la región.

En total, 5.108 turistas visitaron la ciudad, con un nivel de ocupación hotelera muy alto:

Hoteles: 90%

Cabañas: 80%

Alojamientos extra hoteleros: 99%

El intendente Juan Pablo García subrayó: “Cada evento deportivo no solo nos llena de orgullo, sino que reactiva nuestra economía, fortalece el turismo y proyecta a Dolores como capital regional del deporte”.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Inés Barragán, destacó: “Los datos de ocupación y el impacto económico reflejan el gran trabajo articulado entre el sector público y privado. Dolores sigue consolidándose como un lugar elegido”.

Con estos resultados, Dolores reafirma su posicionamiento como destino turístico regional, combinando deporte, termalismo y hospitalidad.

