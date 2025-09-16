Falta de Obra Publica | Camuzzi anunció el fin de las conexiones de gas

Camuzzi Gas anunció una inhabilitación de nuevas conexiones a la red de gas natural en La Costa debido a la falta de presión en la red y la imposibilidad de abastecer la creciente demanda.

La empresa responsabiliza a la Nación por la falta de culminación de obras necesarias y recordó que es fundamental realizar denuncias sobre conexiones irregulares para garantizar la seguridad.

En este marco y para RN, Rafael Delgado, desde el Colegio de Arquitectos comentó más detalles.

