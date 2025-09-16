Mar de Ajó Norte | «El 89» abre sus puertas para mostrar su oferta educativa

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 89 de La Costa invitó a la comunidad educativa y al público en general a participar de la Expo89 2025: “Conocé nuestra oferta educativa”, que se desarrollará el miércoles 24 de septiembre, de 9.00 a 21.00, en la sede institucional ubicada en Entre Ríos 555, Mar de Ajó Norte.

El Profesor Raul Castro, entregó detalles en RN.

Dado que las vacantes son limitadas, se solicita a las instituciones interesadas confirmar su asistencia enviando un correo a isfdyt89lacosta@abc.gob.ar, con el listado de estudiantes y acompañantes, consignando nombre, apellido, DNI y correo electrónico de cada uno, a fin de coordinar los horarios de participación.

