16 de septiembre de 2025

Mar de Ajó Norte | «El 89» abre sus puertas para mostrar su oferta educativa

3 horas atrás 0

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 89 de La Costa invitó a la comunidad educativa y al público en general a participar de la Expo89 2025: “Conocé nuestra oferta educativa”, que se desarrollará el miércoles 24 de septiembre, de 9.00 a 21.00, en la sede institucional ubicada en Entre Ríos 555, Mar de Ajó Norte.

El Profesor Raul Castro, entregó detalles en RN.

Dale play:

Dado que las vacantes son limitadas, se solicita a las instituciones interesadas confirmar su asistencia enviando un correo a isfdyt89lacosta@abc.gob.ar, con el listado de estudiantes y acompañantes, consignando nombre, apellido, DNI y correo electrónico de cada uno, a fin de coordinar los horarios de participación.

Compartir

Más historias

dengue mosquito

La Provincia vacunará también a quienes NO hayan tenido dengue | Los detalles en La Costa

38 minutos atrás 0
bianco

“El presidente Milei tiene que respetar la Constitución”

9 horas atrás 0
image

Milei en cadena nacional | “El equilibrio fiscal no se negocia”

9 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

dengue mosquito

La Provincia vacunará también a quienes NO hayan tenido dengue | Los detalles en La Costa

38 minutos atrás 0
89

Mar de Ajó Norte | «El 89» abre sus puertas para mostrar su oferta educativa

3 horas atrás 0
bianco

“El presidente Milei tiene que respetar la Constitución”

9 horas atrás 0
image

Milei en cadena nacional | “El equilibrio fiscal no se negocia”

9 horas atrás 0
image

Mar de Ajó vive la 52° Feria Provincial de Ciencia con una agenda llena de actividades

11 horas atrás 0