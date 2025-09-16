“El presidente Milei tiene que respetar la Constitución”

Los ministros de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, de Economía, Pablo López, de Salud, Nicólas Kreplak, y el director ejecutivo del Consejo Universitario Bonaerense, Alejandro Villar, brindaron la habitual conferencia de prensa de los lunes en la Gobernación bonaerense, en la que se refirieron a los vetos que el presidente Javier Milei impuso a las leyes de Reparto de Aportes del Tesoro Nacional, de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario.

Al respecto, el ministro Bianco manifestó: “El Presidente tiene que entender que es un presidente constitucional, que ha sido elegido por el pueblo argentino y que por lo tanto tiene que respetar la Constitución. Quizás él piensa que es un emperador o un pequeño dictador, pero no lo es”.

Por otra parte, Bianco realizó un repaso por los resultados de las elecciones bonaerenses llevadas a cabo el domingo 7 de septiembre. “Fue la elección más grande de la historia organizada por una provincia, con más de catorce millones de votantes y más de cuarenta mil mesas de votación, y salió todo de manera perfecta”, destacó el Ministro de Gobierno y recordó que el sábado comenzó en el pasaje Dardo Rocha de La Plata el escrutinio definitivo. “Dada la escasa cantidad de incidentes y que no hay ningún tipo de irregularidad, no va a modificar el resultado general y se está llevando adelante con tranquilidad. En un plazo de entre diez y quince días tendremos los datos definitivos”, informó Bianco.

A su turno, el ministro López se refirió al veto de la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): “Es un atropello más al federalismo y a la autonomía de las provincias por parte del gobierno de Javier Milei y desconoce un acuerdo histórico alcanzado por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con el consenso del Poder Legislativo. Desde que asumió Milei, las provincias perdimos cerca de $25 billones por recortes de transferencias y pérdida de recaudación, el equivalente a cinco meses de coparticipación. Mientras con mucho esfuerzo las provincias cumplimos nuestras obligaciones y funciones con presupuestos cercenados, el superávit fiscal del Gobierno nacional está construido con fondos que se apropia y que son de las provincias y deben destinarse a atender las emergencias y los desbalances financieros que enfrentamos”. “Reiteramos el pedido al Gobierno nacional para que revierta esta decisión y, de fondo, para que cambie el rumbo económico y avance hacia políticas económicas que generen crecimiento y un desarrollo inclusivo y equitativo en todo el territorio de la Argentina”, concluyó el ministro de Economía.

Por su parte, el ministro Kreplak se refirió a la campaña de vacunación contra el dengue que está llevando a cabo el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que a partir de hoy también está dirigida a quienes nunca hayan tenido la enfermedad. “El haber vivido la epidemia más grande de dengue de la que tengamos registro en toda América Latina, y un Gobierno nacional que no aplicó ninguna política relacionada con el tratamiento, trabajo y prevención de la enfermedad, hizo que nuestro Gobernador decidiera hacer una compra de vacunas para la provincia de Buenos Aires, que es más que el doble de la sumatoria de todas las que compró la Nación o el resto de las provincias», detalló Kreplak. Además, el ministro de Salud hizo énfasis en continuar trabajando con el descacharrado en las casas, antes de que empiecen las altas temperaturas. Por último, Kreplak recordó que “ya estamos trabajando en el armado de las guardias y la red de atención e incluso el sistema de telemedicina para estar preparados cuando empiecen los casos”.

En otro orden de cosas, Kreplak hizo una reflexión acerca del veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Pediatría: “El problema del desfinanciamiento de los hospitales de estas características es que si se desarman los equipos de trabajo, rearmarlos cuesta años. Así que creemos que para el mantenimiento de un sistema de salud que crezca y que acompañe las necesidades de nuestra población es muy importante que los legisladores rechacen el veto”.

A continuación, el director ejecutivo del Consejo Universitario Bonaerense repasó la importancia de la Ley de Financiamiento Universitario para sostener la asignación de fondos para las universidades públicas. “Las tres dimensiones que propone la Ley que aprobó ampliamente el Congreso son el financiamiento para su funcionamiento, para sus becas y para su salario. Las razones del veto presidencial no son sólo económicas, sino que también son políticas e ideológicas y refieren al lugar que la educación, el conocimiento, la ciencia y la educación pública tienen en Argentina. El Gobierno nacional quiere cambiar ese lugar”, reflexionó Villar y recordó que, en contraposición, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofrece educación universitaria en los municipios donde no hay sedes de universidades públicas, a través del Programa Puentes. “Hoy tenemos 80 municipios trabajando con Puentes, 44 centros universitarios en funcionamiento, 275 carreras con 12 mil inscriptos y 1200 graduados y graduadas. Queda claro que se pueden pensar políticas que sean innovadoras y que lleven la universidad a los lugares donde se necesita”, destacó Villar.

