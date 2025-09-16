17 de septiembre de 2025

La Provincia vacunará también a quienes NO hayan tenido dengue | Los detalles en La Costa

17 horas atrás 0

El ministerio de Salud de la Provincia ampió su campaña de vacunación contra el dengue y la dosis estará disponible para todas las personas de entre 15 y 59 años que vivan en cualquier municipio bonaerense; hayan tenido o no la enfermedad. Para eso, deberán registrarse en Mi Salud Digital, y se les asignará vía mail un día y horario para concurrir a inmunizarse.

Ahora, podrán solicitar un turno todas las personas de esa franja etaria que deseen recibir la vacuna. La puesta en marcha de esta segunda etapa del “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue”, será posible gracias a la inversión realizada por el Gobierno provincial para adquirir 500 mil dosis del insumo, que llegan a medida que se fabrican.

Una vez asignada la cita por correo electrónico, las y los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia, que pueden consultarse en la página https://dengue.gba.gob.ar y serán inmunizados de forma gratuita; sin necesidad de orden médica.

Los detalles en el distrito con Liliana Olivera en RN.

Dale play:

