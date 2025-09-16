Cursos de Manipulación de Alimentos en el CFL 401 de La Lucila

El Centro de Formación Laboral Nº 401 continúa fortaleciendo la capacitación laboral en el Partido de La Costa.

Los Cursos de Manipulación de Alimentos es fundamental para todas aquellas personas que desarrollan actividades vinculadas a la elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, transporte y comercialización de alimentos.

Cabe destacar que se dictará el viernes 19 desde las 9:00 horas en la sede ubicada en Ruta 11 km 340,5, Lucila del Mar.

De esto habló el Director de la Institución, Luis Carrizo en RN.

