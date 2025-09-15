«Vi una cosa marrón en la Ruta y alcancé a gritar ‘caballo’ y estallaron los airbag», «no me dio tiempo a maniobrar», expresaron los protagonistas de un choque entre un auto y un caballo el cual se dio hace pocos días en la cercanía al ingreso de La Lucila del Mar.

En este marco, David Manso, abogado de las victimas comentó a Radio Noticias:

Tiene que responder el propietario, suelto se convierte en un objeto peligroso.

