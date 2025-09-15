15 de septiembre de 2025

«Vi una cosa marrón en la Ruta y alcancé a gritar ‘caballo’ y estallaron los airbag»

13 horas atrás 0

«Vi una cosa marrón en la Ruta y alcancé a gritar ‘caballo’ y estallaron los airbag», «no me dio tiempo a maniobrar», expresaron los protagonistas de un choque entre un auto y un caballo el cual se dio hace pocos días en la cercanía al ingreso de La Lucila del Mar.

En este marco, David Manso, abogado de las victimas comentó a Radio Noticias:

Tiene que responder el propietario, suelto se convierte en un objeto peligroso.

Dale play:

Compartir

Más historias

chazarreta

“Charlas de Café” en Costa del Este | El dúo Chazarreta Nuñez llevó su música al espacio

4 minutos atrás 0
jadar

Cardozo habló sobre el podio logrado por La Provincia en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

5 horas atrás 0
lopez

Candela López al Consejo Escolar | «Es una gran responsabilidad»

10 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

chazarreta

“Charlas de Café” en Costa del Este | El dúo Chazarreta Nuñez llevó su música al espacio

4 minutos atrás 0
jadar

Cardozo habló sobre el podio logrado por La Provincia en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

5 horas atrás 0
lopez

Candela López al Consejo Escolar | «Es una gran responsabilidad»

10 horas atrás 0
image

Comienzan las Jornadas por la Paz en San Clemente del Tuyú

12 horas atrás 0
image

La Costa recibe la 52° Feria Provincial de Educación, Ciencia y Arte

12 horas atrás 0