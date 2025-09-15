15 de septiembre de 2025

La Costa recibe la 52° Feria Provincial de Educación, Ciencia y Arte

9 horas atrás 0

Del 16 al 18 de septiembre, Mar de Ajó será sede de la 52° Feria Provincial de Ciencia con más de 350 proyectos, robótica y transmisión en vivo.

El presidente del Consejo Escolar de La Costa, Matías Porta, confirmó el inicio de la 52° Feria Provincial de Educación, Ciencia, Arte y Tecnología, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de septiembre en el Estadio de Mar de Ajó, ubicado en Ruta 11 km 344.

La feria reunirá más de 350 proyectos educativos de toda la provincia, con propuestas que incluyen robótica, ciencia aplicada, arte y tecnología. Además, contará con transmisión en vivo para que quienes no puedan asistir puedan seguir el desarrollo de la muestra en línea.

“Te esperamos en la 52° feria provincial de Educación, Ciencia, Arte y tecnología. No te lo pierdas”, expresó Porta en sus redes sociales al invitar a la comunidad a sumarse al evento.

La feria se presenta como una oportunidad única para que estudiantes, docentes y familias conozcan de cerca los trabajos de investigación y creatividad que se desarrollan en las escuelas bonaerenses.

